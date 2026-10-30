Venga La Alegría | Programa 30 de octubre 2026 Parte 1 | Especial de Halloween 2026: ¡Circo del Terror!

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 30 de octubre 2026, parte 1: Todos los personajes del Circo del Terror: Kristal Tarántula, Luz la Mujer Sirena, Flor Vidente, Tabata la Muñeca Viviente, Viviann Domadora, Ricardo el Arlequín y Rahmar el Más Fuerte. José Eduardo Derbez rompió el silencio sobre la herencia de su mamá Victoria Ruffo, Alex Fernández habló de lo difícil que es formar parte de una dinastía, la difícil revelación de abuso que sufrió Ana Claudia Talancón, el quinto aniversario luctuoso de Octavio Ocaña y el reportaje de Samantha Núñez.

También, el postre ideal para Halloween, el Challenge, la pasarela con las mejores ideas de disfraces en tendencia para Halloween 2026, Eduardo Yáñez presume su nueva versión sin polémicas y las fuertes críticas al heredero de Juan Gabriel. Además, jugamos 5 X 3, el enfrentamiento entre Natalia y Manelyk y lo que ocurrió entre ‘Mono’ y Pablo en La Granja VIP. ¡Venga La Alegría!