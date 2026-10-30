Niurka ya tiene el pretexto perfecto para “destruir” al “Mono” Osuna en La Granja VIP y destapa su plan (VIDEO)

Ahora que la Traición de La Granja VIP está en manos de Julio Camejo para la semana 8, podría ser momento de que se desquiten de uno de los rivales con el que más han tenido problemas: Mario “Mono” Osuna. Y una que está muy feliz con la idea de al menos subirlo a la tabla de nominados, es Niurka, quien aseguró que el atleta lleva tres días sin lavar el baño (una tarea que le asignó la Capataz), así que este es un buen pretexto para exponer que él tampoco es el Granjero intachable que dice ser.