Kevyn “Bicolor” Contreras pide que lo SALVE para pagarle un favor a Azalia Ojeda; ella es directa con su decisión en La Granja VIP
¿Pagar un favor? Kevyn “Bicolor” Contreras le deja un fuerte comentario a Azalia Ojeda para que sea salvada en La Granja VIP; decisión difícil para la Granjera
Kevyn “Bicolor” Contreras le recuerda a Azalia Ojeda que ya la había salvado cuando ambos fueron nominados por llevarse muy fuerte en La Granja VIP, por lo que pide que nuevamente le regrese el favor, pero la Granjera le deja una decisión tajante.