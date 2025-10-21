Granja VIP | César Doroteo elegido para compartir la habitación del Capataz con Sergio Mayer Mori
César se ganó el privilegio, pero a Sergio no le convenció del todo la idea…
En La Granja VIP, César Doroteo fue seleccionado para compartir la habitación del Capataz junto a Sergio Mayer Mori, un privilegio que genera comodidad y estrategia dentro de la granja.
Sin embargo, la elección no fue del todo bien recibida por Sergio, quien mostró su sorpresa y cierta incomodidad ante la noticia.
