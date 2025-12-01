inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Video

César Doroteo se queja de que los otros peones NO le ayudaron con el desayuno. “Yo nada más quiero pasármela bien”

César Doroteo explicó a La Bea y El Patrón por qué el ambiente estaba tenso durante esta mañana: una discusión entre Fabiola Campomanes y Eleazar Gómez.

César Doroteo le platicó a La Bea cómo fue la discusión que tuvieron Fabiola Campomanes y Eleazar Gómez este 1º de diciembre. También se quejó de que Eleazar y Alfredo Adame solo se hicieron su desayuno, aunque también son peones como Teo.

La Granja VIP
César Doroteo
Eleazar Gómez
