César Doroteo se queja de que los otros peones NO le ayudaron con el desayuno. “Yo nada más quiero pasármela bien”
César Doroteo explicó a La Bea y El Patrón por qué el ambiente estaba tenso durante esta mañana: una discusión entre Fabiola Campomanes y Eleazar Gómez.
César Doroteo le platicó a La Bea cómo fue la discusión que tuvieron Fabiola Campomanes y Eleazar Gómez este 1º de diciembre. También se quejó de que Eleazar y Alfredo Adame solo se hicieron su desayuno, aunque también son peones como Teo.
Galerías y Notas Azteca UNO