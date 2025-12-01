Eleazar Gómez ARREMETE CONTRA Sergio Mori. Lo llama “mal aprendiz” y “personaje de poca monta”
Eleazar Gómez acusa a Sergio Mayer de “copiar sus frases” y de no haber sido auténtico en la última semana.
Arrancando la semana 8 de La Granja VIP, Eleazar Gómez se encuentra molesto por diferentes razones; entre ellas, por la eliminación de Lis Vega, el recorte de presupuesto y que no podrá competir para ser El Capataz porque es peón. Este 1º de diciembre, arremetió contra Sergio Mayer Mori porque lo acusa de copiar sus estrategias y no ser auténtico.
