Eleazar Gómez ARREMETE CONTRA Sergio Mori. Lo llama “mal aprendiz” y “personaje de poca monta”

Arrancando la semana 8 de La Granja VIP, Eleazar Gómez se encuentra molesto por diferentes razones; entre ellas, por la eliminación de Lis Vega, el recorte de presupuesto y que no podrá competir para ser El Capataz porque es peón. Este 1º de diciembre, arremetió contra Sergio Mayer Mori porque lo acusa de copiar sus estrategias y no ser auténtico.