“Crees que todo gira a tu alrededor”: ¡Continúa el pleito! Niurka lanza nuevo dardo contra Manelyk

El enfrentamiento entre Niurka y Manelyk continúa dando de qué hablar dentro de La Granja VIP. En una nueva conversación, Niurka volvió a referirse a la actitud de Manelyk y cuestionó la manera en que, desde su perspectiva, la granjera interpreta algunas situaciones dentro del reality. La vedette consideró que su compañera puede llegar a pensar que todo lo que ocurre está relacionado con ella, dejando nuevamente clara la diferencia de opiniones entre ambas. El comentario se suma a los intercambios que han protagonizado desde que comenzaron las tensiones entre las dos participantes. Con este nuevo señalamiento, Niurka dejó ver que el tema todavía no parece estar completamente cerrado entre ellas.