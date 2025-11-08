inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
La Granja VIP 24/7
Video

¡Cumplen el castigo de Jawy! Los granjeros inmortalizan sus huellas en las heces de las vacas (VIDEO)

Manola, La Bea, Kike, Teo y ‘El Patrón’ tuvieron que cumplir el castigo impuesto por el nominado después de que perdieran una partida de “Marrana”

La Granja VIP 24/7
Compartir
  •   Copiar enlace

Luego de que perdieran una partida de “Marrana”, Manola, La Bea, Kike Mayagoitia, César Doroteo y ‘El Patrón’ Alberto del Río tuvieron que cumplir el asqueroso castigo impuesto por el nominado de La Granja VIP de esta semana.

La Granja VIP
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×