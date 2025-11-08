¡Cumplen el castigo de Jawy! Los granjeros inmortalizan sus huellas en las heces de las vacas (VIDEO)
Manola, La Bea, Kike, Teo y ‘El Patrón’ tuvieron que cumplir el castigo impuesto por el nominado después de que perdieran una partida de “Marrana”
Luego de que perdieran una partida de “Marrana”, Manola, La Bea, Kike Mayagoitia, César Doroteo y ‘El Patrón’ Alberto del Río tuvieron que cumplir el asqueroso castigo impuesto por el nominado de La Granja VIP de esta semana.
