Jawy y ‘El Patrón’ piden votos con CANDENTE promesa para permanecer en La Granja VIP (VIDEO)

Los nominados de esta semana hicieron un compromiso con el público que seguía la transmisión 24/7 del reality show

La Granja VIP 24/7
A un día de conocer al cuarto eliminado de La Granja VIP, Jawy Méndez y ‘El Patrón’ Alberto del Río le hicieron una candente promesa al público que seguía la transmisión 24/7 del reality show para que votaran por ellos y puedan quedarse una semana más en la competencia.

La Granja VIP
Jawy Méndez
Alberto del Río
