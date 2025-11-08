Jawy y ‘El Patrón’ piden votos con CANDENTE promesa para permanecer en La Granja VIP (VIDEO)
Los nominados de esta semana hicieron un compromiso con el público que seguía la transmisión 24/7 del reality show
A un día de conocer al cuarto eliminado de La Granja VIP, Jawy Méndez y ‘El Patrón’ Alberto del Río le hicieron una candente promesa al público que seguía la transmisión 24/7 del reality show para que votaran por ellos y puedan quedarse una semana más en la competencia.
