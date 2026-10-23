¿Dejará de jugar solo? La broma de Fernando Lozada sorprende con una alianza inesperada en La Granja VIP

Los Granjeros continúan trabajando en la construcción del horno en La Granja VIP, pero las labores también han dado espacio para las bromas y los momentos divertidos. Mientras convivían, surgió el nombre de “Tapa de Oro” y Fer aprovechó la ocasión para lanzar un comentario que hizo referencia al llamado equipo disfuncional. El Granjero recurrió a la popular frase “si no puedes contra ellos, úneteles”, en tono de broma y en alusión a sus compañeros del otro bando. Aunque el comentario ocurrió en un ambiente relajado, llamó la atención por la rivalidad que se vive actualmente entre los equipos dentro del reality.