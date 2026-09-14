La Bebeshita hace INESPERADA petición a la producción de La Granja VIP

La Bebeshita hizo una petición especial a la producción de La Granja VIP: quiere que su mascota pueda visitarla y convivir con otros cerditos dentro de la granja. La participante recordó el cariño que tiene por su animalito y expresó su deseo de tenerlo cerca durante su estancia en el reality. Además, aprovechó el momento para pedirle al público que no la convierta en memes ni la compare con otras personas. La Bebeshita aseguró que ha intentado llevarse bien con sus compañeros, arreglarse y mantener una actitud positiva, por lo que pidió que sus comentarios dentro de la competencia sean tomados como lo que son: bromas.