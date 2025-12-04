El Patrón consuela a Kim Shantal y le brinda su apoyo tras enfrentamiento con Alfredo Adame en La Asamblea. “No estás sola”

Mientras hacían la guardia de la vaca “Jacinta”, Kim Shantal se desahogó con El Patrón sobre las fuertes palabras que le dedicó Alfredo Adame en La Asamblea del 3 de diciembre. “No puedes dejar que te roben tu luz”, le dijo Alberto del Río, y la aconsejó desde la perspectiva de alguien que en su trabajo actúa siempre como el villano.