Azteca UNO
La Granja VIP 24/7
Video

El Patrón consuela a Kim Shantal y le brinda su apoyo tras enfrentamiento con Alfredo Adame en La Asamblea. “No estás sola”

“Yo nunca le he faltado al respeto”, dijo Kim Shantal sobre Alfredo Adame mientras lloraba frente a la fogata. La acompañaba El Patrón.

La Granja VIP 24/7
Mientras hacían la guardia de la vaca “Jacinta”, Kim Shantal se desahogó con El Patrón sobre las fuertes palabras que le dedicó Alfredo Adame en La Asamblea del 3 de diciembre. “No puedes dejar que te roben tu luz”, le dijo Alberto del Río, y la aconsejó desde la perspectiva de alguien que en su trabajo actúa siempre como el villano.

La Granja VIP
Kim Shantal
Alberto del Río
