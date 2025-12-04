Kim Shantal LLORA DESCONSOLADA por las palabras de Alfredo Adame en La Asamblea. “Me frustré"
La Bea y El Patrón contuvieron a Kim Shantal mientras ella lloraba por los enfrentamientos que tuvo con Alfredo Adame en La Asamblea del 3 de diciembre.
Kim Shantal se mostró muy afectada anoche por las palabras que le dijo Alfredo Adame en La Asamblea, por lo que rompió en llanto frente a La Bea y El Patrón en la cocina. “Tú sabes quién eres”, le dijo la comediante a Kim mientras la abrazaba para darle apoyo.
