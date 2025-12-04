El Patrón habla sobre Danna Paola en La Granja VIP. Esto dijo de la cantante
El Patrón estaba incrédulo sobre la modificación que la cantante Danna tuvo con su nombre artístico, y así lo expresó con el “Team Cacaraqueo”.
¿Qué tan random se pueden volver las conversaciones en La Granja VIP? Mira cómo El Patrón se sorprendió al saber que Danna Paola ya no se hace llamar así, sino retiró el segundo nombre de su marca como artista. “Ustedes nada más se están burlando de mí", decía.
