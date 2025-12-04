Sergio Mori SUFRE ACCIDENTE con una vaca en La Granja VIP. Mira el VIDEO completo
Esta mañana los granjeros sacaron a pasear a las vacas “Canela” y “Jacinta” un ratito, pero con la primera ocurrió un accidente: pisó a Sergio Mayer Mori.
Alfredo Adame y Eleazar Gómez sacaron a pasear un ratito a las vacas de La Granja VIP. Sin embargo, la rebelde “Canela” pisó con las dos patas a Sergio Mayer Mori cuando él se acercó a ayudar. Luego, Adame y Eleazar tuvieron que perseguirla y atraerla con comida para que regresara a su establo.
