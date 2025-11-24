¡EL PATRÓN HUYE ATERRADO! Entre gritos, así se encontró con su PEOR ENEMIGO en La Granja VIP: una “rata mutante”
El Patrón entró en pánico ante el habitante más inesperado de La Granja VIP: una “rata mutante”. Mira su reacción cuando vio al animalito cerca de El Granero.
Anoche, cuando El Patrón se dirigía a El Granero para cumplir su segunda semana como peón, se encontró con una rata que le provocó terror. El luchador salió corriendo despavorido y, mientras le contaba la anécdota a sus compañeros, todavía tenía miedo de que el animalito se metiera a acompañarlos.
