Kim Shantal “desenmascara” a Sergio Mori ante los otros granjeros. “Hay que tener cuidado”

Al escuchar a Kim Shantal, El Patrón dice que Kike Mayagoitia tenía razón al creer que los estaban usando para otra estrategia.

Después de La Gala de Eliminación, Kim Shantal le contó a El Patrón, La Bea y César Doroteo todo lo que se mostró en La Tentación para los nominados. Les dijo que fue Sergio Mayer Mori quien aconsejó a Lis Vega que nominara directamente a Kike Mayagoitia, lo que derivó en su eliminación. Alberto del Río compartió que Kike ya tenía dudas sobre Sergio y sus lealtades.

