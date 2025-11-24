Vinculan a proceso a dos posibles implicados al asesinato de Fede Dorcaz

El asesinato de Fede Dorcaz fue un tema que dominó los titulares, en especial tratándose de una personalidad reconocida entre los internautas; también fue muy sonada la noticia por la forma en que ocurrieron los hechos, siendo un ataque directo hacia el reconocido artista.

Después de varias semanas de espera, por fin las autoridades tienen nuevas noticias, debido a que se vincula a proceso a dos posibles implicados en su muerte. Un anuncio que sorprendió a varios. Es así que a continuación te detallaremos toda la información que se sabe sobre los detenidos.

¿Qué se sabe sobre el asesinato de Fede Dorcaz?

Tras el asesinato de Fede Dorcaz, tanto amigos como familiares fueron los primeros en solicitar a las autoridades justicia. El 17 de octubre, detuvieron a Andy “N”, un joven que fue aprehendido por las autoridades después de que se hiciera la solicitud de una denuncia ciudadana por víctima de robo; previamente se realizó toda una persecución para su detención y hubo intercambio de disparos.

Posteriormente, fue detenido Giovanni “N” durante un cateo a un inmueble que había sido relacionado con el asesinato, donde se le aseguraron un arma de fuego y teléfonos celulares. Los dos posibles implicados, el 23 de noviembre, fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio doloso.

Por el momento, los dos implicados en el crimen se encuentran en un centro penitenciario; así lo explicó una publicación de Pablo Vázquez Camacho, quien es Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Mientras, se han establecido dos meses para que la Fiscalía pueda continuar con las investigaciones pertinentes.

¿Cómo murió el novio de Mariana Avila?

Mariana Ávila fue pareja de Fede Dorcaz; juntos iban a salir en un importante reality de baile. Lamentablemente, el 9 de octubre del 2025, el reconocido artista se encontraba realizando un viaje en su coche sobre Periférico, cuando recibió un impacto de bala, provocando su muerte instantánea.

Inicialmente, se explicaba que su asesinato había sido por un intento de asalto, pero se sabe que durante las investigaciones la víctima tenía todas sus pertenencias. Por ahora hay dos posibles implicados que ya se vincularon a proceso, pero en las imágenes es posible ver otra motocicleta pasar, la cual podría estar implicada.