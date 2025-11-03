inklusion logo Sitio accesible
El Patrón LE PIDE PERDÓN a Eleazar Gómez por las cosas que dijo antes sobre él. Así respondió Eleazar a la disculpa

El Patrón le aclaró a Eleazar Gómez que no tiene “ningún conflicto” con que él se haya salvado de la eliminación, y que no quiere pelearse con él.

El Patrón y Eleazar Gómez resolvieron cualquier rencilla tras La Gala de Eliminación. Entre las opciones de La Tentación, Eleazar escogió ver un video de algo que sucedió dentro de La Granja VIP, y le mostraron fuertes declaraciones que Alberto del Río había hecho sobre él.

La Granja VIP
