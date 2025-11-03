¿Sin rencores? Eleazar Gómez se sinceró con Lola Cortés y Manola Díez después de tres nominaciones: “Me tienen mal rollo”

En La Granja VIP, cada día es una prueba emocional, y esta semana Eleazar Gómez lo dejó claro en una charla que sorprendió por su honestidad. A pesar de haber sido nominado tres veces, el actor compartió un momento íntimo con Lola Cortés y Manola Díez, donde puso sobre la mesa lo que realmente piensa de sus compañeros y cómo se siente tras varias semanas de juego intenso.

¿Cómo se siente Eleazar Gómez tras varias nominaciones en La Granja VIP?

Durante la plática, Eleazar reconoció que ha percibido cierta tensión con otros granjeros. Aunque no mencionó nombres específicos, aseguró que siente un “mal rollo” por parte de algunas personas dentro del encierro. Aun así, dejó claro que de su parte no existe ninguna mala intención y que su objetivo de llegar a la final sigue firme. También señaló que ha aprendido a no tomarse las cosas personales y prefiere enfocarse en su presente, sin cargar con culpas ni rencores.

La charla fue más que una descarga emocional. Eleazar reflexionó sobre su actitud, su crecimiento y cómo ha decidido no ceder ante provocaciones. Aseguró que su autenticidad es una de las cualidades que ha mantenido intactas en cada reality que ha participado, y que eso lo hace mantenerse firme, sin necesidad de máscaras ni estrategias de simpatía.

¿Qué dijeron Lola Cortés y Manola Díez sobre su relación con Eleazar?

Tanto Lola como Manola escucharon con atención. No hubo juicios, solo un espacio de contención donde las tres figuras coincidieron en algo, y es que dentro del encierro, la convivencia diaria puede desgastar, pero lo importante es mantenerse fiel a uno mismo. Eleazar admitió que se siente cómodo hablando con ellas porque percibe sinceridad y confianza, algo que no ha encontrado en todos los granjeros.

El momento también sirvió para que Eleazar afirmara que, aunque no todos se han acercado a él con interés genuino, no espera que lo hagan. Prefiere rodearse de quienes valen la pena y proteger su energía. Su conversación fue un respiro en medio de la tensión creciente que se vive en La Granja VIP.

Mientras algunos intentan destacar con confrontaciones o bromas pesadas, Eleazar parece haber elegido otra ruta, hacia la introspección, el respeto y una estrategia emocional que, según él, lo está fortaleciendo cada día. ¿Será suficiente para ganarse el apoyo del público? El juego sigue.

Sigue de cerca estas charlas y todo lo que ocurre en La Granja VIP, de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. Además, vive la experiencia completa 24/7 en Disney+.