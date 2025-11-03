“Qué suerte haberte encontrado”: Las palabras de Karen que hacen sospechar una conexión especial con Antonio en Exatlón México

Exatlón México ha sido un gran semillero de grandes emociones, rivalidades, amistades, amores y sobre todo compañerismo, y pareciera ser que una nueva historia está por escribirse entre Karen y Antonio, una historia de amistad que celebran ampliamente los fans de Exatlón México, pues en redes sociales se ha hecho evidente este cario tras el mensaje que compartió Karen tras la salida de Antonio de la novena temporada por una lesión en el hombro.

¿Qué le dijo Karen a Antonio tras su salida de la novena temporada?

Recuerdo tantas noches hablando de cuánto anhelabas esto… me quedo con la felicidad de haberte visto cumplirlo💫. ¡Ahora somos azules para siempre! Siéntete orgulloso, estoy segura que esto apenas empieza y afuera te esperan cosas grandiosas🙌🏼 ¡Qué suerte haberte encontrado en esta locura!🥹 Gracias por tu leal amistad, te quiero mucho antonyyyy💙💙

salchichaaaa🌭😂😂 tú me entiendes, okey?

¿Romance o amistad verdadera?

Cabe mencionar que hasta el momento solo se ha visto el cariño de los atletas entre sí, aunque para alguno, esta relación puede significar un poco más, pues señalan la posible química entre ambos. No obstante, esta historia de amor, no tendrá un final feliz, pues hace unas semanas, Antonio buscó declarar su amor a Karen, quien lo ve solo como un amigo.

¿Qué pasará más allá del reality?

Ahora que Antonio ha sido eliminado de Exatlón México, algunos fans esperan que esta relación de amistad pueda tener futuro y sobre todo que pueda impulsarse de manera profesional y personal. Por ahora, lo único cierto es que la publicación de Karen ha tocado el corazón de miles de fans.