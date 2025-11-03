¡Ellos son los 4 granjeros que competirán por ser el CAPATAZ este 3 de noviembre en La Granja VIP!

¡Ya tenemos a los 4 finalistas para la prueba del Capataz de la cuarta semana de La Granja VIP! Kike Mayagoitia, Sergio Mayer Mori, César Doroteo y Fabiola Campomanes, son los granjeros que se enfrentarán esta noche a un gran reto de habilidad física y mental para poder ser el Capataz, quien estará a cargo de poner orden en la casona y en todo aquel rincón que forma parte de La Granja VIP.

¿Cómo fue la prueba para tener a los finalistas de la prueba del Capataz?

Hace unos momentos se llevó a cabo un reto en el que lamentablemente los peones (Lola Cortés, Lis Vega, La Bea y Alberto del Río) no pudieron participar, ya que es parte de las reglas dentro de La Granja VIP. El resto de los granjeros pudieron participar en dos grupos y en el primer equipo se llevaron la victoria Sergio Mayer Mori y Kike Mayagoitia.

El reto constó en abrir una prensa, donde tuvieron que girar muchas veces un volante y sacar un cofre, para posteriormente abrirlo con una de las llaves que tienen en cada una de sus estaciones. Después de conseguir pasar la primera estación, los granjeros procedieron a abrir una caja donde sacaron piezas para formar un rompecabezas.

En la tercera y última estación, solo 3 participantes pudieron avanzar y solo los dos granjeros que formaron dicho rompecabezas tocaron el cencerro para poder participar en la prueba final para ser el Capataz.

¿Cuándo es la prueba para el Capataz de La Granja VIP?

No puedes perderte esta noche del programa de La Granja VIP en punto de las 9:00 p.m. por Azteca UNO, ya que habrá mucho de qué hablar y sobre todo porque podremos ver EN VIVO la prueba donde sabremos quién será el granjero que se convertirá en el Capataz por toda una semana. Recuerda que Fabiola Campomanes, Kike Mayagoitia, César Doroteo y Sergio Mayer Mori, están un paso adelante y uno de ellos podrá ser el que lleve las riendas de La Granja VIP.