“El Patrón llegó a ‘Peonlandia’": así reaccionó Alberto del Río cuando llegó a El Granero como nuevo peón

“Se ve acogedor”, dijo El Patrón cuando entró a El Granero para cumplir su primera noche como peón de La Granja VIP. ¿Le seguirá pareciendo así en la semana?

En la cuarta semana de La Granja VIP, los peones son La Bea, Lis Vega, Lola Cortés y El Patrón. Este último tuvo su primera noche en El Granero desde que comenzó el reality show, y su primera impresión fue bastante buena. Hasta prometió revisar la regadera exterior para repararla, luego de que los otros peones la descompusieran.

