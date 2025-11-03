“El Patrón llegó a ‘Peonlandia’": así reaccionó Alberto del Río cuando llegó a El Granero como nuevo peón

En la cuarta semana de La Granja VIP, los peones son La Bea, Lis Vega, Lola Cortés y El Patrón. Este último tuvo su primera noche en El Granero desde que comenzó el reality show, y su primera impresión fue bastante buena. Hasta prometió revisar la regadera exterior para repararla, luego de que los otros peones la descompusieran.