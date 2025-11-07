El Patrón no olvida: le dedica fuerte mensaje a un “personaje asqueroso y vil”
En una dinámica de constelaciones en La Granja VIP, El Patrón habló sobre una persona que le hizo daño. “De corazón no te puedo perdonar”, dijo indirectamente.
Este viernes se realizó una dinámica de constelaciones con burros en La Granja VIP. Cuando le tocó pasar, El Patrón se sinceró indirectamente con una persona a quien no mencionó. “De corazón no te puedo perdonar”, le dijo. También tocó el tema de la extorsión que vivió.
Galerías y Notas Azteca UNO