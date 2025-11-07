inklusion logo Sitio accesible
Fabiola Campomanes se sincera sobre las adicciones de su hermano. “No teníamos los medios para poder ayudarlo”

Justo en el día del aniversario luctuoso de su hermano, Fabiola Campomanes abrió su corazón sobre el problema de adicciones que él sufrió.

Tras haber participado en una dinámica de constelaciones familiares, Fabiola Campomanes y El Patrón tuvieron una conversación sincera y emotiva sobre tener un ser querido con adicciones. Fabiola habló de su hermano, cuyo aniversario luctuoso es hoy.

