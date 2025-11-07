Manola Díez LLORA en una dinámica de La Granja VIP. “Uno se pone una coraza para ya no ser lastimado”
En una dinámica de constelaciones con animales, Manola Díez sanó heridas que tiene desde hace tiempo. Se definió como una mujer “que quiere ser ella misma”.
En La Granja VIP se realizó una dinámica de constelaciones con animales, para que los granjeros pudieran sanar algunas heridas que llevan dentro. Manola Díez no pudo evitar derramar algunas lágrimas cuando estuvo a solas en su proceso; dijo que estaba sanando algunas cosas que “ha permitido en su vida”.
