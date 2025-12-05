El Patrón sorprende con un CUMPLIDO para Alfredo Adame, enfrente del Tío Pepe
Durante la evaluación que El Mayoral hizo este viernes 5 de diciembre en La Granja VIP, El Patrón destacó el buen trabajo que ha hecho Alfredo Adame.
Cuando se trata de conseguir el mejor presupuesto posible para la siguiente semana, no importan los equipos ni las estrategias. Así lo demostró El Patrón, quien halagó el trabajo de Alfredo Adame durante la evaluación que el Tío Pepe hizo sobre el trabajo que los granjeros hicieron en los últimos días.
Galerías y Notas Azteca UNO