Eleazar Gómez LE PIDE PERDÓN a Kim Shantal por sus palabras en La Asamblea. “No me quería quedar con eso”

Eleazar Gómez le pidió una disculpa “de corazón” a Kim Shantal y le aclaró que su acercamiento no tenía nada que ver con La Traición.

A casi dos días de La Asamblea, Eleazar Gómez le pidió perdón a Kim Shantal por las palabras que le dedicó en la nominación cara a cara y el enfrentamiento que tuvieron. Argumentó que el encierro y el tema de los equipos “va influyendo en nuestra cabeza”, pero se había sentido fuera de lugar y no quería quedarse con esa sensación.

