Azteca UNO
Video

¿El peor desayuno de La Granja VIP? Sergio y Eleazar no le inspiraron confianza a Fabiola Campomanes (VIDEO)

La propuesta de los peones no fue tan bien vista por la granjera, la cual prefirió hacer su desayuno por su cuenta

Después de levantarse tarde por segunda ocasión en esta semana, Eleazar Gómez y Sergio Mayer Mori fueron los encargados de hacer el desayuno; sin embargo, la propuesta y proceso de los peones no fueron tan bien vistas por granjeros como Fabiola Campomanes y Jawy Méndez.

