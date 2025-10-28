¡Llega El Buzón De La Verdad! La nueva dinámica donde SE VA A INCOMODAR más de un granjero
Todos los granjeros deben escribir dos mensajes anónimos en El Buzón De La Verdad: un elogio y una crítica para alguien más. ¡Pondrán a prueba su honestidad!
En su primer día como La Capataz, La Bea le presentó a los granjeros una nueva dinámica que incomodará a más de uno: El Buzón De La Verdad. Cada uno debe entregar mensajes anónimos por escrito para sus compañeros, y queda por saber cuándo los conoceremos.
Galerías y Notas Azteca UNO