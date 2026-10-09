¿El último bocado de las Mermeladies? El momento que podría marcar el fin de su alianza en La Granja VIP

Las Mermeladies vivieron un momento especial en La Granja VIP. Pimpinela Escarlata, Mónica Escobedo, Ivonne Montero y Natalia Alcocer se reunieron para probar la mermelada que prepararon juntas, en lo que podría ser una de sus últimas convivencias bajo esta dinámica. Cada una se sirvió un poco de su creación sobre un pan para disfrutar el resultado de su trabajo. Aunque la degustación fue sencilla, el momento marcó el cierre de una etapa para las cuatro granjeras, pues la dinámica que las unió llegó a su fin. Ahora queda por ver si mantendrán la cercanía o si sus estrategias dentro de la competencia las llevarán por caminos distintos.