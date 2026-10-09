Ni Azalia ni Manelyk lo esperaban: la GRAN coincidencia que las une en La Granja VIP

En La Granja VIP, Manelyk González y Azalia Ojeda tuvieron una coincidencia que va más allá de la competencia y las estrategias dentro de la granja: ambas conservan una pulsera con un significado familiar muy especial. Durante su conversación, Azalia contó que utiliza una pulsera porque le recuerda a su hija. La revelación llamó la atención de Manelyk, quien compartió que ella también le regaló una pulsera a su mamá y que tiene una igual. Este pequeño detalle permitió descubrir una conexión entre ambas participantes, quienes encontraron algo en común a través de un objeto cargado de significado emocional y de sus vínculos familiares.