Azteca UNO
La Granja VIP | Eleazar busca redimirse y recuperar la confianza

Después de varios conflictos, Eleazar reflexiona sobre sus errores y muestra su deseo de cambiar.

Eleazar atraviesa un momento clave dentro de La Granja VIP, pues tras alejar a algunas personas con sus actitudes, ahora busca recuperar su confianza y demostrar que puede tener un cambio real. El actor ha reconocido que no siempre actuó de la mejor manera y que lo vivido dentro del reality le ha hecho reflexionar sobre su comportamiento fuera del programa.

