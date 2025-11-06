Eleazar Gómez dice que toda su vida ha sido objeto de envidia. “Nada más te va a hacer más fuerte”

Alfredo Adame y Eleazar Gómez, ambos nominados, comentaron sobre La Asamblea que ocurrió ayer en La Granja VIP. “Estoy viviendo aquí lo que he vivido toda mi vida. La envidia da una energía que es ch%&ona”, dijo Eleazar. Por su parte, el “Golden Boy” señaló que hay “falsedad e hipocresía” entre los granjeros.