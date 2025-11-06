Manola Díez felicita a Lola Cortés por su nominación a Alfredo Adame. “Te luciste”
Alfredo Adame les aplicó la ley del hielo a Manola Díez y Lola Cortés, y así lo comentaron ellas esta mañana. Lola opina que el “Golden Boy” no sabe jugar.
Luego de la tensa nominación que vivieron con Alfredo Adame, Manola Díez y Lola Cortés intercambiaron opiniones. “Me encantó porque tú súper serena, tranquila, hasta te luciste”, dijo Manola. Por su parte, Lola opina que Adame “no sabe jugar”.
Galerías y Notas Azteca UNO