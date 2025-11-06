inklusion logo Sitio accesible
Manola Díez felicita a Lola Cortés por su nominación a Alfredo Adame. “Te luciste”

Alfredo Adame les aplicó la ley del hielo a Manola Díez y Lola Cortés, y así lo comentaron ellas esta mañana. Lola opina que el “Golden Boy” no sabe jugar.

Luego de la tensa nominación que vivieron con Alfredo Adame, Manola Díez y Lola Cortés intercambiaron opiniones. “Me encantó porque tú súper serena, tranquila, hasta te luciste”, dijo Manola. Por su parte, Lola opina que Adame “no sabe jugar”.

La Granja VIP
Manola Díez
Lola Cortés
