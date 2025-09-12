inklusion logo Sitio accesible
Kim Shantal le responde a Alfredo Adame antes de entrar a La Granja VIP

La influencer reaccionó a la polémica doble cara del primer granjero confirmado.

Kim Shantal no se quedó callada ante las declaraciones de Alfredo Adame, quien aseguró que dentro de La Granja VIP mostrará dos facetas: la del tipo buena onda y la del polémico villano que no se deja de nadie. La tercera granjera confirmada confesó que no tiene miedo y que, al contrario, buscará conocerlo de cerca para descubrir cuál es el verdadero Adame con el que tendrá que convivir.

