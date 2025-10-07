inklusion logo Sitio accesible
Carolina Ross: la voz que llegó a La Granja VIP para conquistar con corazón y autenticidad

La cantante sinaloense llega a La Granja VIP dispuesta a romper esquemas, mostrar su esencia y conectar con el público más allá del escenario.

Carolina Ross no solo trae su voz, también un espíritu auténtico que promete dejar huella en La Granja VIP. Conocida por su talento, sencillez y cercanía con sus fans, la intérprete busca demostrar que detrás del brillo del espectáculo hay una mujer fuerte, sensible y con los pies bien puestos sobre la tierra.

