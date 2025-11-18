inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Fabiola Campomanes, ENOJADA con los peones porque NO SE DESPERTARON temprano. “No son nuestros hijos”

Fabiola Campomanes fue a El Granero e intentó despertar a los peones, pero ellos no le hicieron caso. Así reaccionó La Capataz ante la indisciplina.

La Granja VIP 24/7
Fabiola Campomanes, La Capataz, se enfrentó con un importante reto en su primer día con este nuevo rol: los peones no se despertaron temprano. Así se desahogó con Lis Vega, porque sus compañeros no le hicieron caso a la hora en que intentó levantarse.

