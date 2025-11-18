Fabiola Campomanes, ENOJADA con los peones porque NO SE DESPERTARON temprano. “No son nuestros hijos”
Fabiola Campomanes fue a El Granero e intentó despertar a los peones, pero ellos no le hicieron caso. Así reaccionó La Capataz ante la indisciplina.
Fabiola Campomanes, La Capataz, se enfrentó con un importante reto en su primer día con este nuevo rol: los peones no se despertaron temprano. Así se desahogó con Lis Vega, porque sus compañeros no le hicieron caso a la hora en que intentó levantarse.
