¡Las ovejas se rebelan! Así se escaparon y armaron caos en La Granja VIP. “Hijas de la fregada”

Normalmente, las ovejas son los animales más tranquilos y obedientes de La Granja VIP. Sin embargo, arrancando la semana 6 decidieron dar un poquito de lata a los granjeros. Mira cómo hicieron que Lis Vega, Fabiola Campomanes y La Bea batallaran para meterlas en su corral. Al final, solo La Bea consiguió hacer la tarea usando comida para atraerlas.