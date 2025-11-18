inklusion logo Sitio accesible
¡LA BEA SE CAYÓ OTRA VEZ y se le salió un gas! Sufre accidente mientras chismeaba con Kim Shantal y Sergio Mori

Cero y van dos: mientras estaba cómodamente acostada en una de las camas de la Habitación Principal, La Bea se cayó frente a Sergio Mori y Kim Shantal.

No han pasado ni dos días de la aparatosa caída que La Bea tuvo frente a Eleazar Gómez y, ahora, se cayó de la cama mientras estaba en pleno chismecito con Kim Shantal y Sergio Mayer Mori. Para acabarla, ¡se le salió un gas! ¿Una limpia o qué?

La Granja VIP
La Bea
