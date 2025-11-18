inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Video

Tras la INDISCIPLINA de los peones, Fabiola Campomanes recuerda la lección de Jawy Méndez en La Granja VIP (VIDEO)

La nueva Capataz decidió no reprender a los peones luego de que se quedaran dormidos por segundo día consecutivo

La Granja VIP 24/7
Luego de que los peones de esta semana se volvieran a quedar dormidos por segundo día consecutivo, Fabiola Campomanes, la nueva Capataz de La Granja VIP, decidió no castigar su indisciplina y recordó una importante lección que le dejó su ex compañero Jawy Méndez.

La Granja VIP
Fabiola Campomanes
