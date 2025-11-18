Tras la INDISCIPLINA de los peones, Fabiola Campomanes recuerda la lección de Jawy Méndez en La Granja VIP (VIDEO)
La nueva Capataz decidió no reprender a los peones luego de que se quedaran dormidos por segundo día consecutivo
Luego de que los peones de esta semana se volvieran a quedar dormidos por segundo día consecutivo, Fabiola Campomanes, la nueva Capataz de La Granja VIP, decidió no castigar su indisciplina y recordó una importante lección que le dejó su ex compañero Jawy Méndez.
Galerías y Notas Azteca UNO