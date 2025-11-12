Fabiola Campomanes rompe en llanto por choque de alianzas en La Granja VIP: “Extraño a mi gente” (VIDEO)
La granjera se ha sentido incómoda por la falta de personas que defiendan su propia personalidad y autenticidad
Los ánimos en La Granja VIP están al rojo vivo de cara a la asamblea de esta noche y debido a que las alianzas serán clave al momento de definir las nominaciones, Fabiola Campomanes rompió en llanto porque no está de acuerdo con la formación de grupos al interior del reality show.
Galerías y Notas Azteca UNO