Kunno sorprende a los Granjeros con una habilidad que tenía muy bien escondida (VIDEO)

Kunno dejó con la boca abierta a los habitantes de La Granja VIP al revelar una habilidad que mantenía bien guardada: su buen sazón para la cocina. El influencer tomó el control de los fogones y deleitó a sus compañeros con unos ricos hot cakes, con lo que dejó claro que tiene talento culinario para consentir al grupo durante las faenas diarias.