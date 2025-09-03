¡Kristal Silva y Alex Garza arrasan en su gira de medios con energía imparable!
Las co-conductoras desataron energía y emoción en cada entrevista, dejando claro que llegaron para sacar el lado más animal de los granjeros.
Kristal Silva y Alex Garza vivieron una intensa gira de medios llena de emoción, talento y entusiasmo. Desde Ventaneando hasta Al Extremo, demostraron por qué fueron elegidas para encender la pasión de los granjeros y sacar su lado más animal en esta nueva aventura que marcará un antes y un después en sus carreras.
Galerías y Notas Azteca UNO