La Granja VIP
¡Kristal Silva y Alex Garza arrasan en su gira de medios con energía imparable!

Las co-conductoras desataron energía y emoción en cada entrevista, dejando claro que llegaron para sacar el lado más animal de los granjeros.

Kristal Silva y Alex Garza vivieron una intensa gira de medios llena de emoción, talento y entusiasmo. Desde Ventaneando hasta Al Extremo, demostraron por qué fueron elegidas para encender la pasión de los granjeros y sacar su lado más animal en esta nueva aventura que marcará un antes y un después en sus carreras.

