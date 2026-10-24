Granjeros se quedan con poco dinero del presupuesto semanal por sus multas; esto consiguieron en La Granja VIP

Llegó la evaluación semanal para los Granjeros y el Tío Pepe explicó cuáles han sido las fortalezas y debilidades que lo llevaron a tomar la decisión de con cuánto dinero contarán la siguiente semana. En esta ocasión hubo varias sorpresas y es que el máximo se ajustó y, además, todas las multas que cometieron los dejaron con menos de la mitad.

Primero se anunció que el nuevo máximo a conseguir es de 40 mil Plata Cash y ya no 50 mil como en las semanas anteriores. En ese sentido, el Mayoral fue generoso y les aprobó un presupuesto de 32 mil pesos, pero al final se quedaron con mucho menos.

Adal Ramones les recordó que sus faltas tienen un precio y esta semana fue alto, tanto que al final los Granjeros solo recibirán 15 mil 373 Plata Cash.

El Mayoral felicitó el desempeño de los Granjeros esta semana, pero también hizo una advertencia

El Tío Pepe llegó a la gala del viernes de Traición no solo para anunciar el presupuesto sino para hablar de los aciertos y errores a lo largo de la semana.

El Mayoral aceptó que fue una semana compleja que puso a prueba su capacidad de organización, trabajo en equipo y compromiso, pero aseguró que gracias al desempeño de Julio Camejo como Capataz todo salió bien ya que coordinó correctamente las tareas.

No obstante, advirtió a todos que de poco sirve tener un buen Capataz si no se siguen sus indicaciones. “La Granja ha sido bien atendida en general, quiero felicitarlos por ello, está limpio, bien organizado, los animales bien atendidos, pero ha habido algunos descuidos en los corrales por parte de algunos de ustedes”, dijo el Tío Pepe.

También hizo referencia a la tarea de la semana, la construcción de un horno de barro que resultó un desafío y, al parecer no podrán cumplir, por lo que les dio algunos días más.

Por esto los Granjeros perdieron más de 16 mil pesos

Aunque el Tío Pepe les aprobó 32 mil Plata Cash, al final los Granjeros se quedaron con solo 15 mil 373 y Adal Ramones les dejó en claro las razones. Estas fueron las faltas cometidas:

