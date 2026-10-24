¡ÚLTIMA HORA! Mario “Mono” Osuna queda fuera de la Tabla de Nominados en la semana 7 de La Granja VIP

La tensión continúa en La Granja VIP y previo a conocer al eliminado de esta semana 7 se realizó esta noche uno de los movimientos más importantes que cambia el rumbo de la competencia. Fernando Lozada ganó el juego de la salvación y tuvo en sus manos el poder de cambiar el panorama de los Granjeros al revelar que Mario "Mono" Osuna sería el elegido para salir de la placa de nominación.

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Tras conseguir la victoria en el Juego de la Salvación, Fernando decidió salvar a Mario "Mono" Osuna y de esta manera queda fuera de la lista de los Granjeros en riesgo de eliminación del próximo domingo 25 de octubre. Al conocer la decisión Lozada se modificó el escenario de la competencia y tanto Fer como Mario "Mono" Osuna aseguran una semana más dentro de La Granja VIP Segunda Temporada.

¿Por qué Fernando Lozada tuvo el poder de sacar a un Granjero de la placa de nominación?

Fernando Lozada consiguió salvarse de la nominación en la séptima semana de La Granja VIP después de ganar el Juego de la Salvación este jueves 22 de octubre. Ante este resultado el Granjero tuvo una nueva oportunidad para salir de la lista de nominados por lo que ya no está en riesgo de ser eliminado durante la Gala del domingo.

Para conseguir su victoria, Fernando tuvo que enfrentarse a Azalia, Rafa Mercadante y Manelyk en una prueba que definiría quién obtendría este importante beneficio. Tras superar el reto, se convirtió en el ganador y aseguró su permanencia una semana más. En este juego no participó Mario “Mono” Osuna, ya que fue el Granjero bloqueado por parte de sus compañeros.

Pero el triunfo en el juego de la salvación no fue la única ventaja que obtuvo Fernando ya que también se hizo acreedor a tener un papel importante durante el Viernes de Traición, al revelar al Granjero que sacaría de la tabla de nominados. Sin duda su elección es clave para definir cómo queda la competencia.

¿Quiénes siguen en riesgo de eliminación en La Granja VIP?

Con la salvación de Mario "Mono" Osuna, la atención se dirige ahora a los granjeros que continúan en la tabla de nominados la cual está conformada por: Manelyk, Rafa Mercadante, Mario “Mono” Osuna, y Azalia. Para ellos, los próximos días serán fundamentales, ya que su permanencia se determinará con el apoyo del público a través de las votaciones.