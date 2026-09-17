“Te saca de tus casillas muy rápido”: Este granjero DESESPERA a Fernando y Pascal

Fernando y Pascal volvieron a hablar sobre la convivencia dentro de La Granja VIP, y en esta ocasión Kevyn salió en la conversación. Fernando le hizo notar a Pascal que se había dado cuenta de que Kevyn lo desespera, luego de que el granjero decidiera cambiarse de lugar cuando él llegó. Pascal confirmó que, efectivamente, la presencia de Kevyn puede llegar a incomodarlo y explicó que prefirió moverse para evitar convivir con “esa gente”. Aunque en este momento Fernando fue quien hizo el comentario sobre la reacción de Pascal, el conductor ya ha dejado ver en otras ocasiones que tampoco tiene la mejor relación con Kevyn. Así, ambos continúan mostrando diferencias con el participante.