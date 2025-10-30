“He sido grosera y burlona": La Bea se disculpa con Eleazar (VIDEO)

La Bea tuvo un momento de sinceridad con Eleazar Gómez para reconocer que no ha tenido “actitudes chidas” hacia el peón y le ofreció una disculpa por haber sido incongruente, lo que hizo que el nominado del reality show perdonara a la actual Capataz de La Granja VIP y aprovechó la situación para contarle parte de su historia personal.