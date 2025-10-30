inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
La Granja VIP 24/7
Video

Novio de Kim Shantal le manda audio de felicitación a La Granja VIP, ¡y ella NO LO RECONOCÍA!

A Kim Shantal le tomó unos segundos reconocer la voz de Lalo Martínez, su novio, al felicitarla vía audio por su cumpleaños. ¡Las risas no faltaron!

Samantha Guzmán
La Granja VIP 24/7
Compartir
  •   Copiar enlace

Este 30 de octubre es el cumpleaños número 30 de Kim Shantal y, como parte de los festejos, su novio le mandó un audio que fue reproducido en los altavoces de La Granja VIP. Kim se emocionó casi hasta las lágrimas, pero también hubo risas porque le tomó algunos segundos reconocer quién era la persona que le hablaba.

La Granja VIP
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×