Novio de Kim Shantal le manda audio de felicitación a La Granja VIP, ¡y ella NO LO RECONOCÍA!
A Kim Shantal le tomó unos segundos reconocer la voz de Lalo Martínez, su novio, al felicitarla vía audio por su cumpleaños. ¡Las risas no faltaron!
Este 30 de octubre es el cumpleaños número 30 de Kim Shantal y, como parte de los festejos, su novio le mandó un audio que fue reproducido en los altavoces de La Granja VIP. Kim se emocionó casi hasta las lágrimas, pero también hubo risas porque le tomó algunos segundos reconocer quién era la persona que le hablaba.
