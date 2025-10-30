“Me lo advirtieron y no hice caso": Alfredo Adame recuerda aviso sobre alianza con Manola en La Granja VIP

Las recientes declaraciones y acciones de Manola Díez siguen generando consecuencias y en esta ocasión, una conversación entre La Bea, Kim Shantal, César Doroteo y Alfredo Adame dejó ver la nueva postura del polémico granjero en torno a la ruptura de su alianza con la nominada de esta semana.

Adame se arrepiente de haberse aliado con Manola

Kim, La Bea y Teo aprovecharon la llegada de Alfredo Adame al dormitorio de La Granja VIP para preguntarle cómo fue que conoció a Manola Díez, a lo que el 'Golden Boy' respondió que había ocurrido hace más de 20 años y que la consideraba en ese entonces una "chava encantadora y muy alivianada", pero recordó que debido a que ella pasó por un "capítulo de alcoholismo, excesos y sucesos", terminó por perderle la pista.

Adame les compartió que antes de entrar al reality show, muchos líderes de grupos de su fandom se le acercaron, ante la tentativa de una alianza, para advertirle que no "jugara con ella" debido a que "hacía cosas verdaderamente negativas y tóxicas" y que "tuviera cuidado".

El granjero recordó las polémicas que Manola ha protagonizado desde el primer día de La Granja VIP, incluidas las que tuvo con las eliminadas Carolina Ross y Sandra Itzel, y afirmó que pese a que la quiso ayudar, ella siempre tuvo intención de manipularlo.

El 'Golden Boy' lamentó haber hecho una alianza con Díez debido a que "se lo habían advertido y no hizo caso" y afirmó que "no quiere tener nada que ver con ella". Pese a que Kim quiso defender a Manola al señalar que se debería de tener mayor consideración, Adame afirmó que ya se cansó de "cargarle la mochila" y que "no tiene remedio"; no obstante, también dijo que no la quiere atacar.

Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará un nuevo desafío de salvación que permitirá sacar a un granjero del cuadro de nominados y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

